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вторник, 25 февраля 2020 08:00

Появились новые 200 грн: как выглядит банкнота

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Автор: twitter.com/demkiv_m
  Новая банкнота имеет усовершенствованную систему защиты.
Новая банкнота имеет усовершенствованную систему защиты.

Сегодня, 25 февраля, в обращении появилась обновленная банкнота номиналом 200 грн. Ее и новую 50-гривневую купюру Национальный банк представил в ноябре 2019-го.

Банкнота номиналом 200 грн нового образца почти не изменилась по сравнению с образцом 2007 года. На лицевой стороне оставили портрет Леси Украинки. Правда, с правой стороны его переместили в центр купюры. На обратной стороне изображено здание Въездной башни Луцкого замка, сообщила пресс-служба Национального банка.

Новая банкнота имеет усовершенствованную систему защиты. В частности, улучшено рельефность элементов печати, усовершенствована ультрафиолетовая и инфракрасная защита, использованы два инновационные защитные элементы.

Автор: НБУ
  Национальный банк завершает оптимизацию номинального ряда гривни, которая длится с 2014-го.
Национальный банк завершает оптимизацию номинального ряда гривни, которая длится с 2014-го.

По дизайну похожа с купюрами нового поколения гривны - номиналами 20, 50, 100, 500 и 1000 грн.

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Таким образом Национальный банк завершает оптимизацию номинального ряда гривны, которая длится с 2014-го. В октябре 2019-го из обращения вывели монеты 1, 2, 5 коп. Следующим шагом будет отказ от 25 коп. Их уже прекратили производить. Планируют оставить 6 монет - 10, 50 коп, 1, 2, 5 и 10 грн. Будет столько же бумажных банкнот - 20, 50, 100, 200, 500, 1000 грн.

В Украине 25 октября 2019-го в оборот ввели банкноту номиналом 1000 грн. 20 декабря появилась обновленная банкнота номиналом 50 грн. С тех пор украинцы также могут пользоваться металлическими 5-гривневым монетами. С 27 апреля 2018-го в обращении находятся монеты 1 и 2 грн. Во ІІ квартале 2020-го введут металлические 10 грн.

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Дата
25
февраля

Появились новые 200 грн: как выглядит банкнота

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