Повышение минимальной зарплаты могут перенести

Правительство планирует сократить дефицит до 5,3% от ВВП. Фото: pixabay.com

Дефицит госбюджета-2021 планируют уменьшить до 5,3% ВВП. Повышение минимальной зарплаты откладывается на конец года.

Правительство может уменьшить дефицит до 5,3% от ВВП. То есть на -0,7% от того, что было принято. Это поможет избежать около 30 млрд грн расходов, если не уменьшится прогноз по ВВП, рассказывает finclub.net.

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Номинальный ВВП также уменьшат. На сколько, пока неизвестно.

Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн с середины 2021 года перенесут на декабрь.

Переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год успешно завершили.