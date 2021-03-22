Поставщику российского горючего нашли замену

 
Ексклюзивы
1/5
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 162
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 729
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1008
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
9 Просмотров: 2331
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
6 Просмотров: 1062
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 549
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1161
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 783
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
6 Просмотров: 1062
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 468
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 810
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 234
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1161
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 630
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
понедельник, 22 марта 2021 16:38

Поставщику российского горючего нашли замену

  Комментировать
Поставщику российского горючего нашли замену
цена дизельного топлива останется примерно той же. Фото: unsplash

В цепочке поставок продукции НК "Роснефть" в Украине компанию Proton Energy Group S.A. заменит международный трейдер Coral Energy.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источник в Coral Energy.

По его словам, речь идет о поставках 100 тыс. т в месяц дизельного топлива через нефтеналивной терминал в Гомеле и около 15-20 тыс. т по железной дороге через восточную границу. Кроме того, в полном объеме сохраняются поставки СУГ, около 40 тыс. т в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены на бензин и дизель опять подскочили

Отмечается, что цена дизельного топлива останется примерно той же, тогда как премия на сжиженный газ вырастет существенно - на $15 до $31/т.

"Повышение премий связано не с изменением поставщика, а с большим спросом и высокой ценой сжиженных углеводородных газов на внутреннем российском рынке", - сообщил собеседник enkorr.

Он добавил, что цена будет соответствовать нынешним рыночным реалиям.

С апреля компания Proton Energy Group S.A. прекратит продавать продукцию на украинском рынке. Она поставляла топливо связанной с Виктором Медведчуком сети АЗС Glusco, из-за чего столкнулась с давлением украинских силовиков.

Кроме этой сети автозаправок, клиентами Proton Energy Group S.A. являются: Wexler Group, ОККО, WOG, KLO. Компания "Анвитрейд", входящая в Wexler Group, в прошлом году стала крупнейшим импортером дизельного топлива, нарастив поставки по сравнению с 2019 годом на 9%, до 662,3 тыс. т.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поставщику российского горючего нашли замену». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
марта

Гривну начали печатать в Украине

Самое читаемое
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 26118
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды Просмотров: 14789
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
12
 Просмотров: 8982
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
7
 Просмотров: 7614
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось Просмотров: 7065
Экономика
Подорожали тепличные овощи и экзотические фрукты
Подорожали тепличные овощи и экзотические фрукты Просмотров: 99
Цены на бензин и дизель опять подскочили
Цены на бензин и дизель опять подскочили Просмотров: 333
Товарооборот Украины растет. Россия остается среди крупнейших импортеров
Товарооборот Украины растет. Россия остается среди крупнейших импортеров Просмотров: 216
Украинцы все меньше зарабатывают на депозитах: на сколько упали ставки
Украинцы все меньше зарабатывают на депозитах: на сколько упали ставки Просмотров: 225
Гривну начали печатать в Украине
Гривну начали печатать в Украине
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
13
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
9
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
6
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
4
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
Голосов: 26319
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть