Поставщику российского горючего нашли замену

цена дизельного топлива останется примерно той же. Фото: unsplash

В цепочке поставок продукции НК "Роснефть" в Украине компанию Proton Energy Group S.A. заменит международный трейдер Coral Energy.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источник в Coral Energy.

По его словам, речь идет о поставках 100 тыс. т в месяц дизельного топлива через нефтеналивной терминал в Гомеле и около 15-20 тыс. т по железной дороге через восточную границу. Кроме того, в полном объеме сохраняются поставки СУГ, около 40 тыс. т в месяц.

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Отмечается, что цена дизельного топлива останется примерно той же, тогда как премия на сжиженный газ вырастет существенно - на $15 до $31/т.

"Повышение премий связано не с изменением поставщика, а с большим спросом и высокой ценой сжиженных углеводородных газов на внутреннем российском рынке", - сообщил собеседник enkorr.

Он добавил, что цена будет соответствовать нынешним рыночным реалиям.

С апреля компания Proton Energy Group S.A. прекратит продавать продукцию на украинском рынке. Она поставляла топливо связанной с Виктором Медведчуком сети АЗС Glusco, из-за чего столкнулась с давлением украинских силовиков. Кроме этой сети автозаправок, клиентами Proton Energy Group S.A. являются: Wexler Group, ОККО, WOG, KLO. Компания "Анвитрейд", входящая в Wexler Group, в прошлом году стала крупнейшим импортером дизельного топлива, нарастив поставки по сравнению с 2019 годом на 9%, до 662,3 тыс. т.