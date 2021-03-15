Поставщик топлива для сети АЗС Медведчука, уходит с украинского рынка

Компания уходит с украинского рынка из-за возможных финансовых потерь. Фото: unsplash

С апреля компания Proton Energy Group S.A., которая поставляет топливо связанной с Виктором Медведчуком сети АЗС Glusco, остановит продажу продукции на украинский рынок.

Один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива, пишет "Экономическая правда".

"В начале марта 2021 года компания получила информацию от одного из членов Нефтегазовой ассоциации Украины о том, что Служба безопасности Украины рекомендует участникам украинского топливного рынка не сотрудничать с Proton Energy Group SA и воздерживаться от приобретения нефтепродуктов компании. Также, на прошлой неделе мы стали свидетелями событий по сети АЗС Glusco, принадлежащей Glusco Energy SA", - говорится в письме компании Proton Energy Group SA к украинским контрагентам.

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Там считают, что из-за действий украинской власти могут иметь задержки или отказы в таможенном оформлении нефтепродуктов, что вызовет финансовые потери.

Один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов в Украине компания Wexler подтвердила получение такого письма.

"С апреля компания полностью приостанавливает поставки дизельного топлива происхождением из Российской Федерации в Украину", - заявил собеседник Wexler в комментарии изданию Oilpoint.

Около 85% поставок Proton Energy Group S.A. осуществляет по годовым терм-контрактам. Клиентами являются крупнейшие игроки рынка Украины: Wexler Group, ОККО, WOG, KLO, Glusco. Компания "Анвитрейд", что входит в Wexler Group, в прошлом году стала крупнейшим импортером дизельного топлива, нарастив поставки по сравнению с 2019 годом на 9%, до 662,3 тыс. т.