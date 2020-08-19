Пособие матерям-одиночкам начали забирать назад

В Ровно матери-одиночке направили письмо от горисполкома с просьбой вернуть 2218 грн помощи обратно.

О ситуации рассказал врач Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет" Арсен Ильин. Он опубликовал письмо, которое получила его знакомая от городского управления социальной защиты населения.

В нем отмечают, что по постановлению Кабмина №632 от 22 июля был проведен перерасчет выплат, предназначенных на помощь матерям-одиночкам на период карантина. Далее говорится о том, что женщина получила лишнюю помощь на детей для одиноких матерей в сумме 2218 грн.

Автор: Facebook-страница Арсена Ильина Письмо с требованием вернуть деньги

"Управление сообщает, что средства в сумме 2218 грн 00 коп. необходимо в течение месяца вернуть на счет управления труда и социальной защиты населения города Ровно", - говорится в документе.

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Отмечается, что в случае неуплаты средств, их взыщут через суд.

Кабмин урезал выплаты для детей ФЛП на 48,4 млн грн. Эти средства пойдут на расходы в сфере приватизации госимущества.