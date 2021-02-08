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понедельник, 08 февраля 2021 12:26

После снятия наличных исчезают деньги с карточки: что такое скимминг

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После снятия наличных исчезают деньги с карточки: что такое скимминг
Скимминг выглядит как обычная магнитная лента, которую вставляют в разъем для считывания карты. Фото: pexels.com

В Украине распространяется опасный вид мошенничества - скимминг. Злоумышленники устанавливают специальные устройства на банкоматах, которые позволяют красть данные карт и делать дубликаты.

Также на банкомате могут установить камеру или накладку на клавиатуру, которая позволяет узнать пароль от карты. Такие устройства обычно устанавливают на банкоматах без постоянного надзора: на улицах, в торговых точках. Самыми безопасными считаются банкоматы в отделениях банков. Там они находятся под постоянным наблюдением, предупреждает Obozrevatel.

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Скимминг выглядит как обычная магнитная лента, которую вставляют в разъем для считывания карты. Перед тем, как пользоваться банкоматом, стоит проверить наличие накладок на клавиатуре, съемных инструментов на разъеме для карты и камер, направленных на клавиатуру. Когда вводите пароль, лучше прикрывать клавиатуру рукой.

После того как получили деньги, их нужно сразу перечислить. Кроме скимминга, мошенники используют в банкоматах и ​​специальных клейкие ленты, сдерживающие часть наличности.

В мессенджере Telegram появился бот, который продает персональные данные украинцев. Это новая итерация старого бота, которого в прошлом году заблокировала киберполиция.

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Дата
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