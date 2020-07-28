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вторник, 28 июля 2020 13:12

Посчитали, сколько часов должен работать украинец

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Посчитали, сколько часов должен работать украинец
Об изменении размера зарплаты, установлении или отмене неполного рабочего дня, изменении условий работы сотруднику должны сообщать не позднее, чем за 2 месяца. Фото: pixabay.com

В Украине продолжительность рабочего дня не может превышать 40 час. в неделю.

В то же время для каждого предприятия и категорий сотрудников рабочее время может отличаться. Это зависит от характера производства, условий производства, сообщили в Гоструде.

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Количество часов рабочего времени работодатель указывает в коллективном договоре или правилах внутреннего трудового распорядка. С соответствующими документами сотрудник должен ознакомиться перед началом работы.

Кроме того, об изменении размера зарплаты, установлении или отмене неполного рабочего дня, изменении условий работы сотруднику должны сообщать не позднее, чем за 2 месяца.

В этом году правительство планирует повысить размер минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Бюджет 2021 года разрабатывают с учетом минималки размером 6-6,5 тыс. грн. Такие планы свидетельствуют об увеличении налоговой нагрузки на оплату труда, что может только усугубить ситуацию. В случае повышения минимальной зарплаты возрастет максимальная величина базы начисления единого социального взноса.

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