Посчитали, сколько часов должен работать украинец

В Украине продолжительность рабочего дня не может превышать 40 час. в неделю.
В то же время для каждого предприятия и категорий сотрудников рабочее время может отличаться. Это зависит от характера производства, условий производства, сообщили в Гоструде.
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Количество часов рабочего времени работодатель указывает в коллективном договоре или правилах внутреннего трудового распорядка. С соответствующими документами сотрудник должен ознакомиться перед началом работы.
Кроме того, об изменении размера зарплаты, установлении или отмене неполного рабочего дня, изменении условий работы сотруднику должны сообщать не позднее, чем за 2 месяца.
В этом году правительство планирует повысить размер минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Бюджет 2021 года разрабатывают с учетом минималки размером 6-6,5 тыс. грн. Такие планы свидетельствуют об увеличении налоговой нагрузки на оплату труда, что может только усугубить ситуацию. В случае повышения минимальной зарплаты возрастет максимальная величина базы начисления единого социального взноса.
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