Помощь детям с инвалидностью будет расти в течение года: в правительстве назвали цифры

Размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы с надбавкой на уход будет постепенно повышен до конца этого года.
Это произойдет в 3 этапа, сообщается в Facebook Министерства социальной политики Украины.
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Так, уже с 1 января этого года размер соответствующей выплаты составляет 3364 грн. С 1 июля его выплату повысят до суммы в 3516 грн, а с 1 декабря 2020 - до 3633 грн.
В Украине с 1 июля прошлого года до 1936 грн вырос прожиточным минимум. Ранее составлял 1853 грн. Таким образом, с 1 июля выросли все социальные выплаты.
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