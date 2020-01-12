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воскресенье, 12 января 2020 15:32

Помощь детям с инвалидностью будет расти в течение года: в правительстве назвали цифры

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Размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы с надбавкой на уход будет постепенно повышен до конца этого года.

Это произойдет в 3 этапа, сообщается в Facebook Министерства социальной политики Украины.

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Так, уже с 1 января этого года размер соответствующей выплаты составляет 3364 грн. С 1 июля его выплату повысят до суммы в 3516 грн, а с 1 декабря 2020 - до 3633 грн.

Автор: facebook.com/MLSP.gov.ua
  Социальная помощь детям-инвалидам в этом году вырастет
Социальная помощь детям-инвалидам в этом году вырастет

В Украине с 1 июля прошлого года до 1936 грн вырос прожиточным минимум. Ранее составлял 1853 грн. Таким образом, с 1 июля выросли все социальные выплаты.

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