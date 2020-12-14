Помощь бизнесу: от начала суток ФОПы подали заявок на 40 млн грн

За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тыс. человек. Фото: pixabay

Портал "Дія" начал принимать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства. Объем востребованной помощи уже достиг до более 40 млн грн.

За первые 10 час. работы услугой воспользовались более 5 тыс. человек, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря", - говорится в сообщении.

Сделать это можно на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел "Услуги". Заполнение заявления займет не более 5 мин., а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных.

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Услугу могут получить:

1. Наемные работники юридических лиц или ФЛП, если:

- основной КВЭД относится к тем, по которым приняты карантинные мероприятия;

- организация, в которой вы работаете, насчитала ЕСВ за 3-й квартал 2020 года;

- средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 тыс. грн в месяц за 3-й квартал;

- наемный работник не работает по совместительству в организации.

2. ФОП, если:

- по состоянию на 31.10.2020 основной КВЭД относится к тем, по которым приняты карантинные мероприятия;

- занимается деятельностью более 3 месяцев;

- уплатил ЕСВ не менее, чем за 3 месяца 2020 года;

- если вы не являетесь одновременно наемным работником.

Кабмин на прошлой неделе принял ряд решений, чтобы предприниматели смогли подать заявки и получить предусмотренную законодательством государственную помощь еще до введения усиленного карантина, который будет действовать с 8 до 24 января 2021 года. На сегодня весь пакет программ государственной поддержки бизнеса и граждан при локдауне составляет примерно 12 млрд грн.