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вторник, 16 октября 2018 17:33

Полиция возбудила уголовное дело: подозрение в мошенничестве по исполнительному производству по делу "Нибулон" против "Райз"

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Полиция возбудила уголовное дело: подозрение в мошенничестве по исполнительному производству по делу &quot;Нибулон&quot; против &quot;Райз&quot;
Между аграрными компаниями "Райз" и "Нибулон" уже 8 лет длится судебный спор. Фото: MJ News Network

По факту ст.190 УК Украины (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), Главное следственное управление МВД Украины возбудило уголовное дело, по которому могут проходить представители компании "Нибулон". Об этом сообщает издание "Стоп коррупции" в собственном материале.

8-летний спор на 17 миллионов долларов между "Райз" и "Нибулон", за не поставку 158 тыс. тонн кукурузы, может затянуться еще на долгие годы. Пройдя арбитражные инстанции ГАФТА и Высокого суда Лондона, дело перешло в украинские суды.

В журналистском расследовании "Стопкора" отмечается: "30 января 2015 года Святошинский райсуд Киева выносит Определение о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение на территории Украины решения апелляционной коллегии арбитражного суда Международной организации торговли зерном и кормами (GAFTA). 23.02.2016 – Апелляционным судом Киева это Определение райсуда отменяется. Далее – Кассационная инстанция, которая возвращает дело снова в Святошинский районный суд. Вот на этом моменте и начинается самое интересное".

Как утверждают журналисты, заместитель гендиректора "Нибулона" Андрей Васильев обращается 28 декабря 2017 года в Святошинский райсуд за исполнительным листом, о чем подает соответствующее заявление. Но, вопреки установленным законом нормам, без судебных заседаний и даже ведома руководства, обычный секретарь суда Святослав Шпакович собственноручно выдает исполнительный лист по делу и подписывает его от имени судьи, срок полномочий которого уже истек к тому времени. В принятии такого исполнительного листа в ДГИС Минюста отказывают. Тогда, в тот же день, представитель "Нибулона" Андрей Васильев вновь обращается в этот же районный суд, но уже к его голове – Ясельскому А.М., который "не принимая никаких заявлений или дела к производству, не назначая судебное заседание и не рассматривая дело по существу относительно исправления исполнительного листа, мгновенно дает распоряжение о замене исполнительных листов, причем датируя новый все тем же 28 декабря 2017 г.".

"На основании таким образом подделанного исполнительного листа, отделом принудительного исполнения решений ДГИС Минюста открывается исполнительное производство за №55583162. По факту этого действа, Главное следственное управление МВД Украины возбуждает уголовное дело и начинает досудебное следствие. Соответствующее уголовное производство зарегистрировано в ЕРДР за № 12018000000000121 по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 УК Украины (покушение на преступление) и ч.4 ст.190 УК Украины (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой)", – отмечается в расследовании "Стоп коррупции".

Напомним, что ранее, в июле 2018 года, Кассационный суд постановил взыскать с "Укрзалізниці" в пользу "Нибулона" 120,28 миллионов гривен ущерба, причиненного компании в 2012-2014 годах в результате неправомерно установленного все того же, как и в деле "Райза", азаровского "экспортного тарифа" на перевозку зерновых грузов.

Еще ранее, 16 октября 2015 года, находясь с рабочим визитом на судостроительно-судоремонтом заводе "Нибулон" в Николаеве, президент Украины Петр Порошенко заявил: "Возрождение Украины и ее экономики начнется с таких компаний, как сельхозпредприятие "НИБУЛОН", а благодаря таким людям, как ее генеральный директор, Герой Украины Алексей Вадатурский, страна сможет вырваться в Европу, восстановить производство, машиностроение и промышленность".

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