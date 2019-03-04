Подешевеет ли газ после выборов

С 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал на 23,5%. Фото: ukrinform.ua

Снизить цену газа для населения правительство не сможет. Поскольку рыночная стоимость - одно из главных условий сотрудничества Украины с МВФ.

"Несмотря на обещания кандидатов в президенты снизить цену на газ, у президента нет таких полномочий. Однако, даже после парламентских выборов этого не произойдет", - заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев в эфире "5 канала".

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Он отметил, что рыночная стоимость газа для населения - одно из требований МВФ.

"Никакого снижения цены на газ не будет, ведь это экономически неправильно. Это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами. Если у части населения недостаточно средств, чтобы платить за газ, то система монетизированных субсидий - это оптимальный вариант, как показала практика всех западных стран" , - объяснил Коболев.

В Украине с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал на 23,5%. Ранее кубометр стоил 6,96 грн. Сейчас - 8,55 грн. С мая 2019-го цена на газ должна составлять примерно 9851 грн за тыс. куб. м. С 1 января 2020-го - 12 313 грн.