Подарок на Новый год: начали качать газ через Украину по новым тарифам

Ночью перекачали первые кубометры газа. Фото: УНИАН

Началась транспортировка газа через украинскую газотранспортную систему по новому соглашению, которое Украина и РФ подписали 30 декабря.

"Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках. ГТС работает в штатном режиме. С Новым годом! С новым оператором ГТС!", - написал генеральный директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

Первая ночь "Оператора ГТС Украины" прошла в штатном режиме.

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"Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам. Работаем дальше!", - сообщил Макогон.

Украина подписала контракт на транзит газа на 5 лет. За этот период получит не менее $7 млрд. Минимальные гарантированные объемы прокачки составят 65 млрд м куб. газа в первый год и 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше. Дополнительные с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу.