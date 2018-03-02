Почему украинское вино становится все популярнее

В 2017 году импорт украинских вин увеличился с 69 тонн до 622 тонн. Фото: AgroNews.ua

За первый квартал 2017 года импорт украинского вина в Казахстан вырос в 9 раз. Таким образом, занял третье место в общем объеме привозных вин.

В 2017-м импорт украинских вин увеличился с 69 т до 622 т. В то же время почти вдвое уменьшился объем импорта итальянских и французских вин, передают УНН.

По статистике импорт французских вин ежегодно в среднем сокращается на 11%. Итальянских, наоборот - увеличивается на 10%.

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Кроме этого, в течение прошлого года Украина вдвое нарастила экспорт вина в страны ЕС.

"На рынке украинского вина можно выделить несколько трендов. Из-за девальвации и закладки валютных рисков поставщиками, качественное импортное вино становится все более недоступным. На рынке появляется все больше некачественного импортного или псевдоимпортные вина. Качество и разнообразие украинского вина повышается", - рассказал директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.

Снижение производства яблок в ЕС в текущем сезоне позволило Украине наращивать поставки этой продукции на европейские рынки. Согласно данным таможенной статистики, за июль-январь сезона 2017/18 Украина экспортировала в страны Евросоюза 9,2 тыс. т яблок. Главным покупателем украинских яблок остается Беларусь, которая также активно наращивает объемы импорта этой продукции.