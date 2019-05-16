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четверг, 16 мая 2019 21:10

Почему украинцы не спешат нести деньги в банки: мнение эксперта

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Почему украинцы не спешат нести деньги в банки: мнение эксперта
Депозиты в гривне в среднем предлагают под 15% годовых. Фото: Цензор.НЕТ

Украинцы не спешат класть деньги на депозит, потому что не доверяют банкам. Это, с одной стороны, связано с нестабильной политической ситуацией в стране. С другой - государство гарантирует вернуть только 200 тыс. грн. За последние 10 лет размер компенсации не изменился. Хотя курс валют вырос вдвое, рассказал Gazeta.ua финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

"Обычные люди не могут заработать на депозитах. Более того - рискуют потерять сбережения. Например, деньги в банк занесут под 17% годовых. А через год продукты подорожают на 30%. За это время средства просто обесценятся", - объясняет экономист.

По его словам, в мире депозиты теряют популярность. Банки предлагают хранить деньги под 1-2% годовых.

"На депозите стоит держать не более 200 тысяч гривен. В случае чего вы сможете вернуть эти деньги. Если есть большие сбережения, инвестируйте в себя. Например, получите хорошее образование за рубежом. Откройте бизнес. Правда и здесь надо трезво оценить все риски. Правда у рядовых украинцев нет свободных денег. Статистика показывает, что средняя зарплата достигла 10 тысяч гривен. Но большинство граждан таких денег не видит, а получает минимальные выплаты", - объясняет Алексей Лупоносов.

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Выгодно хранить деньги в банковском золоте.

"Это уже не товар, а почти деньги. 100% от его рыночной стоимости участвуют в формировании резервов банка. Кроме того, золота стали меньше добывать. Поэтому в долгосрочной перспективе цена на него будет только расти. В то же время такая инвестиция скорее для состоятельных граждан, которые могут ждать 10, а то и больше лет, чтобы получить прибыль. Если это последние деньги и вы не знаете, что будет завтра, то покупать банковское золото не стоит", - советует финансовый аналитик.

Депозиты в гривне в среднем предлагают под 15% годовых. Самые выгодные депозиты сроком на 9 или 12 месяцев. Их доходность - 15,62-15,63% годовых. Долларовые вклады на 3 месяца предлагают хранить под 2,12% годовых. На 6 месяцев - под 2,77% годовых. Доходность депозитов на 9 и 12 месяцев составляет 2,85% и 3,3% годовых соответственно.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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16
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