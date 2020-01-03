Почему украинцы ищут работу за рубежом

В Украине СМИ чаще, чем в других странах, обнародуют плохие новости. Поэтому люди в поисках лучшей жизни уезжают за границу. Фото: zrfa.ua

В Украине граждане чувствуют себя менее счастливыми, чем есть на самом деле.

"Украинцы имеют привычку ныть. Если сравнить уровень удовлетворенности жизнью в Украине и в среднеазиатских странах, то Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан беднее Украины. Но у них СМИ не так свободны, как в Украине, и пишут положительные новости", – говорит доцент Киевской школы экономики Ольга Купец, пишет "Сегодня".

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По ее словам, благодаря хорошим новостям люди чувствуют, что все хорошо. Хотя и живут в искусственно созданной среде. В Украине за последние годы обнародовали много негативных новостей.

"Тот факт, что Украина показывает стабильный рост, не способен удержать людей от выезда за границу. В то же время даже богатые граждане в развитых странах переезжают туда, где качественнее образование и медицинское обслуживание", – объясняет Купец.

В Україні середня зарплата досягла рекордного рівня. З кінця 2016-го зросла на 85% в еквіваленті євро. Це пов'язано зі зростанням номінальних зарплат та зміцненням гривні. Середня зарплата становить близько 10 тис. грн.