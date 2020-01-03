Почему украинцы ищут работу за рубежом

 
Ексклюзивы
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1098
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2043
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2106
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 531
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3060
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1017
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1584
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1089
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 774
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 4032
Фото
Все фото
9
3
13
3
3
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
Показали протокол по газу с Россией
Показали протокол по газу с Россией
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Видео
Все видео
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 972
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1098
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3060
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 774
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1377
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 522
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
пятница, 03 января 2020 10:50

Почему украинцы ищут работу за рубежом

  Комментировать
Почему украинцы ищут работу за рубежом
В Украине СМИ чаще, чем в других странах, обнародуют плохие новости. Поэтому люди в поисках лучшей жизни уезжают за границу. Фото: zrfa.ua

В Украине граждане чувствуют себя менее счастливыми, чем есть на самом деле.

"Украинцы имеют привычку ныть. Если сравнить уровень удовлетворенности жизнью в Украине и в среднеазиатских странах, то Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан беднее Украины. Но у них СМИ не так свободны, как в Украине, и пишут положительные новости", – говорит доцент Киевской школы экономики Ольга Купец, пишет "Сегодня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стали ли украинцы богаче: мнение эксперта

По ее словам, благодаря хорошим новостям люди чувствуют, что все хорошо. Хотя и живут в искусственно созданной среде. В Украине за последние годы обнародовали много негативных новостей.

"Тот факт, что Украина показывает стабильный рост, не способен удержать людей от выезда за границу. В то же время даже богатые граждане в развитых странах переезжают туда, где качественнее образование и медицинское обслуживание", – объясняет Купец.

В Україні середня зарплата досягла рекордного рівня. З кінця 2016-го зросла на 85% в еквіваленті євро. Це пов'язано зі зростанням номінальних зарплат та зміцненням гривні. Середня зарплата становить близько 10 тис. грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему украинцы ищут работу за рубежом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

В Москве взялись за греко-католиков

Военную продали врагам

Самое читаемое
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 33309
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти &quot;Гудвина&quot;
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти "Гудвина" Просмотров: 20592
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 18549
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году 1 Просмотров: 11646
На обочине нашли тело 16-летней девушки
На обочине нашли тело 16-летней девушки Просмотров: 9108
Экономика
Нацбанк выкупил рекордный объем валюты на межбанке
Нацбанк выкупил рекордный объем валюты на межбанке Просмотров: 270
Россия не дает нефти Беларуси – не договорились о цене
Россия не дает нефти Беларуси – не договорились о цене Просмотров: 432
Что влияет на размер заработной платы
Что влияет на размер заработной платы Просмотров: 594
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно 2 Просмотров: 7497
В Раде готовят новый кодекс
В Раде готовят новый кодекс Просмотров: 738
Больше всего комментируют
13
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
10
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
5
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
3
Россияне заявили, что роздали жителям Донбасса почти почти 200 тысяч паспортов РФ
2
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно
Голосов: 22820
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua