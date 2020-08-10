Почему рискованно повышать зарплаты в условиях кризиса

При падении экономики нет экономических оснований для роста выплат украинцам. Фото: pixabay.com

Если зарплаты украинцев вырастут, это повлияет на темпы роста цен в стране. Также часть бизнеса уйдет "в тень".

"При росте зарплат на 27% инфляция вырастет не менее чем на 20%. Деньги людей обесценятся и произойдет девальвация гривны. Можем увидеть курс свыше 30 гривен за доллар", - говорит экономист Александр Охрименко, пишет "Сегодня".

По словам экономиста Бориса Кушнирука, при падении экономики нет оснований для роста выплат украинцам.

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"Любое повышение зарплат в условиях падения экономики - неправильный путь. Можно говорить, что начинается "печать денег". Во-первых, в бюджете просто нет для этого средств. Некоторые факторы говорят, что Украину снова могут поставить "на паузу", и осенью мы не получим денег ни от МВФ, ни от Всемирного банка. В то же время даже с ними нам не закрыть бюджетную дыру в 300-400 миллиардов гривен", - говорит Кушнирук.

Добавляет, что малый бизнес фактически заставят повышать зарплаты. Соответственно, вырастут налоги. Часть бизнеса закроется или уйдет "в тень".

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3963 о повышении минимальной зарплаты. Основным источником для финансирования роста минималки станет прежде всего экономия на обслуживании государственного долга. Предложенные изменения в государственный бюджет предусматривают, чтобы уже с 1 сентября минимальная зарплата в Украине составила 5 тыс. грн.