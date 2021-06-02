По какой причине не дают кредиты и что с этим делать?

Чтобы взять долгосрочный кредит в банке, заемщик должен быть платежеспособным. Фото: MyWallet

Кредиты – популярнейший продукт банковской системы, которым пользуются люди с разным уровнем достатка и для достижения разных целей. Банковские организации охотно выдают деньги под проценты, зарабатывая на займах. В то же время, далеко не все потенциальные заемщики могут рассчитывать на беспроблемное одобрение кредитов, особенно на большую сумму и без обеспечения.

Претендент на кредит

Вероятность получения денег в долг от кредитора зависит от двух факторов – от политики компании, которая выдает деньги, а также от индивидуальных критериев заемщика. Чем выше риск неуплаты для кредитора, и чем ниже его требования к заемщикам – тем выше проценты и штрафы.

К примеру, в МФО подать заявку на кредит онлайн на карту в Украине может любой взрослый и платёжеспособный гражданин, но ставка по займу будет очень высокой. В банке же потенциального заемщика проверят тщательнее, и, если кредит одобрят, он будет более выгодным.

Кредитная история

Чтобы взять долгосрочный кредит в банке на относительно выгодных для потребителя условиях, заемщик должен выглядеть надежным порядочным и платежеспособным. Одним из показателей "надежности" является кредитная история. В ней отображается, брал ли человек займы в прошлом, и как их отдавал, не пропускал ли платежи, не получил ли пени и штрафы за просрочку.

Что делать, если не дают кредит?

Если деньги не дают в банке, но вам они нужны критично, на небольшой срок, и вы точно уверены, что сможете вернуть всю сумму с процентами, можно обратиться в организации, которые не так тщательно проверяют заемщиков, как банки. Например, в МФО вроде Кредит Касса. Но будьте осторожны – у таких займов очень высокая процентная ставка, вплоть до 2-3% в день.

Как повысить собственные шансы на оформление кредита?

Во-первых, иметь хорошую (не нулевую) кредитную историю. Если у вас были просрочки, конфликты с банками, МФО и коллекторами, кредитная история будет не безупречной.

Во-вторых, доказать, что у вас есть источники дохода, которым вы будете покрывать кредит. Если источников несколько – еще лучше. Наличие официального трудоустройства – необходимый фактор для подачи заявки во многих кредитных программах. Своя недвижимость и семья – косвенные факторы, влияющие на вероятность одобрения положительно.

В-третьих, предложить банку залог или обеспечение, причем ликвидные, чтобы в случае просрочек кредитор мог продать залоговое имущество или взыскать свои деньги иным путем.