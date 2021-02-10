Платежки за отопление вырастут на 10%: назвали причину

В январе 2021 года газ дорожает и скидки не предусмотрено. Фото: unsplash.com

За потребление тепловой энергии в январе киевляне заплатят на 10% больше, чем в декабре.

Причиной увеличения платежек Киевтеплоэнерго назвал понижение температуры воздуха, передают "Украинские Новости".

"Из-за низкой температуры воздуха в среднем по городу объем потребления тепловой энергии вырос на 10 процентов. Соответственно, мы понимаем, что в среднем разница начислений за декабрь 2020 года и январь 2021-го отличается примерно на те же 10 процентов в сторону увеличения именно из-за снижения среднемесячной температуры и увеличение потребления тепловой энергии жилыми домами", - сообщил директор структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

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В январе прошлого года из-за удешевления газа на 18% общая сумма за услуги централизованного отопления была снижена. В январе 2021-го газ дорожает. Такой скидки не предусмотрено, отметили в Киевтеплоэнерго.

В Украине тарифы на тепло и горячую воду не повысят до апреля 2021 года.