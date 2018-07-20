Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам

Сумму гарантирования вкладов нужно увеличивать как минимум вдвое. Сейчас она составляет 200 тыс. грн. Однако у Фонда нет средств для этого. Фото: kiplinger.com

Государство должно гарантировать и поддерживать в первую очередь национальную валюту, заявил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин. Поэтому нужно отменить возмещения по валютным вкладам. Но для этого необходимо внести изменения в законодательство.

Gazeta.ua спросила у экспертов о последствиях лишения гарантий валютных вкладов и каких изменений требует работа самого Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Александр Седых, 32 года, финансовый директор "Простобанк консалтинг":

Осенью курс начнет снова расти. Поэтому надо уменьшать спрос на доллар, в частности со стороны населения. Кроме этого, значение имеет низкий уровень резервов Фонда гарантирования вкладов по сравнению с обязательствами банков Украины. Отказ от возмещения по валюте улучшит финансовую ситуацию в Фонде. Однако, по моему мнению, этот сценарий может привести к негативным тенденциям. Ведь население вряд ли перестанет покупать валюту. Просто меньше будет хранить ее в банках, а больше - "под матрасом". Таким образом, валюта будет выпадать из банковской системы Украины и меньше работать на экономику.

Сегодня сумма гарантирования вкладов составляет 200 тысяч гривен. Ее нужно увеличить в 1,5-2 раза. Правда не уверен, что у Фонда достаточно резервов для такого роста.

Если гарантии по валютным вкладам отменят, люди начнут забирать вклады из банков

Алексей Лупоносов, 38 лет, финансовый эксперт:

Если гарантии по валютным вкладам отменят, люди начнут забирать вклады из банков. В то же время сейчас и так не много депозитов. Ведь исходя из курса национальной валюты, сумма в 200 тысяч гривен, которую гарантирует Фонд, маловата. В Европе гарантируют от $200 до $500 тысяч. Сейчас все говорят о защите инвесторов. Настоящие же инвесторы - это вкладчики. А не банки, которые в долг дают не собственные средства, а деньги людей, которые привлекли ранее. Поэтому увеличение гарантий, увеличит количество денег, которые придут в экономику в виде депозитов.

Кроме того, Фонд гарантирования вкладов формировался как страховая компания, которая может выдержать банкротство максимум 5 банков. Сейчас видим, что могут банкротить 80-90 банков. Принцип такого страхового поручительства не соответствует действительности. Фонд нужно закрывать и изменять понимание того, как его наполнять. Это можно сделать за счет налога на депозиты. Чтобы была какая-то страховая сумма, которую каждый отсчитывал бы в новый фонд гарантирования.

Ростислав Кравец, 44 года, адвокат:

Если взглянуть на портфель украинских банков, то там преобладают валютные вклады. Только у главы Нацбанка практически 90 процентов сбережений находится в валюте. В то же время на Фонд гарантирования вкладов возложены обязанности повышение доверия граждан к банковской системе. В действиях же господина Ворушилина я вижу не только непрофессионализм, но и умышленные действия, которые подрывают стабильность и экономическую безопасность Украины. Без гарантий, люди откажутся от депозитов. Кроме того, по словам заместителя главы Фонда, стоимость активов, которые были переданы Фонду, составляет 500 миллиардов гривен. Фактически их продали с дисконтом 87 процентов. Задолженность Фонда гарантирования перед министерством финансов и Нацбанком - 72 миллиарда гривен. Кроме того, к 2031 году Фонд должен уплатить 85 миллиардов гривен процентов по кредитам, которые получил от Минфина и НБУ. Очевидно, что Фонд гарантирования вкладов - банкрот. Чтобы снять с себя ответственность и привести к еще большему кризису в банковской системе, его руководство произносит подобные заявления.

Если в Беларуси банк получает рефинансирование от Национального банка, то его акционерам запрещают выезжать за границу. Чтобы те не могли бежать из страны и избежать ответственности

В Украине нужно ввести 100 процентное обеспечение как гривневых, так и валютных вкладов. Это позволит привлечь больше средств от населения. Кроме того, необходимо прекратить постоянные займы у Международного валютного фонда. Ввести более жесткую ответственность для акционеров банка, чиновников Нацбанка, Фонда гарантирования. Ведь 90 процентов банков, которых отнесли к категории неплатежеспособных за последние 4 года, фактически такими были с 2009 года. То есть Нацбанк непосредственно им давал средства, которые в дальнейшем выводили за рубеж. Это привело к резкой девальвации и подрыву экономической ситуации в Украине. Если в Беларуси банк получает рефинансирование от Национального банка, то его акционерам запрещают выезжать за границу. Чтобы те не могли бежать из страны и избежать ответственности.

Алексей Кущ, 43 года, финансовый эксперт:

Если рассматривать ситуацию при стабильной финансовой системы, то идея лишить валютных вкладчиков гарантий заслуживает внимания. Условно говоря в 2005-2006-м или 2010-2012 годах это можно было делать. Сегодня подобные идеи свидетельствуют, что государство не имеет надлежащих ресурсов, чтобы гарантировать валютные вклады в случае паники на финансовом рынке. Сейчас в банках находится около $8 миллиардов депозитов. Половина - в государственных банках. Если начнется кризис, государство не сможет напечатать столько денег, чтобы выплатить людям эквивалент в гривнах.

Государство не имеет надлежащих ресурсов, чтобы гарантировать валютные вклады в случае паники на финансовом рынке

Сегодня Фонд гарантирования обещает абсолютно мизерную сумму возмещения - 200 тысяч гривен. Учитывая инфляцию и девальвацию гривны, ее необходимо повысить до 500-600 тысяч гривен. Это можно сделать, если иметь рыночную деконцентрированную банковскую систему. Она работала во время кризиса 2014-2016 годов, когда обанкротилось около 100 банков. Тогда за каждым считались выплаты, а Фонд гарантирования устанавливал определенные графики. Сейчас имеем другую ситуацию. Около 60 процентов депозитов сконцентрировано в трех государственных банках. Так, кризис 2008 года был амортизирован банками с иностранным капиталом. Кризис 2014-2016 годов - банками с украинским капиталом. Следующий коснется государственных банков. Несколько лет назад предлагал, чтобы Нацбанк половину своей прибыли направлял в Фонд гарантирования вкладов. Сейчас эта прибыль поступает в доходную часть госбюджета. Дальше не можем проследить эффективность её использования. Каждый год эта сумма составляет около 20 миллиардов гривен. За три-четыре года можем получить 60-80 миллиардов гривен. За счет этих денег можно поднять гарантированную сумму вкладов даже до 1 миллиона гривен.

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Александр Охрименко, 54 года, президент Украинского аналитического центра:

Если в Украине отменят гарантии по валютным вкладам, то однозначно получим отток валютных депозитов. С точки зрения теории, это сделать можно. Но тогда у банков может возникнуть проблема с валютой. Это опасно. Кроме того, желательно, чтобы Фонд гарантировал 500 тысяч гривен. Однако он не вытянет эту сумму. Поэтому гарантии нужно поднимать постепенно. Сначала хотя бы до 300 тысяч гривен.

Гарантии нужно поднимать постепенно. Сначала хотя бы до 300 тысяч гривен

Борис Кушнирук, 52 года, экономический эксперт:

При равных правилах к страхованию депозитов в гривне и долларах мы фактически стимулируем общество держать собственные средства в иностранной валюте. Государство должно быть заинтересовано, чтобы граждане и бизнес не имели привычки хранить деньги в валюте. Более того, если вспомнить кризис 2008 года, то одна из ключевых причин - гривневые депозиты были значительно дороже. Люди брали валютные кредиты. Обвал курса автоматически подрезал возможность возврата кредитов. Вообще я сторонник политики низких процентных ставок. Население не должно воспринимать депозиты, как источник доходов. Банки - только место хранения денег. Ставки должны быть не более 4-5 процентов годовых. При этом валютные депозиты не в один день, но с переходным периодом, нужно лишать гарантий. Чтобы вообще уменьшить их количество.

Почти 90 тыс. украинцев в банках на депозитах суммарно сохраняют 161,833 млрд грн. Депозиты на сумму свыше 500 тыс. грн имеют 89,8 тыс. украинцев. Общая сумма их сбережений составляет 161,8 млрд грн. В среднем это 1,8 млн грн на человека, пишет. Больше всего, 23,4 млн вкладчиков с депозитами 10-100 тыс. грн. Это 58% от всех вкладчиков. Правда на депозитах они держат меньше, чем состоятельные украинцы - 100 млрд грн против 161,8 млрд грн.