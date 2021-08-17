Перенос даты приватизации ОГХК негативно скажется на стоимости объекта - эксперт

Перенос даты аукциона по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания", который должен состоятся 31 августа 2021 года, может негативно сказаться на финальной стоимости объекта. Сейчас ОГХК подходит к аукциону с отличными финансовыми показателями, что повышает интерес потенциальных инвесторов к объекту.



Своим мнением поделился политический эксперт Виктор Таран в колонке для портала "Цензор.нет".



"Практика украинской приватизации показывает: если предприятие не приватизируют с первого раза, оно может надолго "зависнуть" в руках государства, постепенно теряя в цене. Яркий пример тому — Одесский припортовый завод. В 2009 году правительство Тимошенко почти приватизировало предприятие за $500 млн, однако продажа была заблокирована решением президента Ющенко. Решение о приватизации оттягивалось до "лучших времен", которые так и не настали: к 2016 году ОПЗ никто не хотел покупать даже за $200 млн", — отметил Таран.



Эксперт уверен, что сейчас АО "ОГХК" как актив может принести существенно больше, чем стартовые 3,7 млрд грн. Положительные финансовые результаты, а также интерес около десятка инвесторов к аукциону повышает шансы на удачный исход для государственного собственника.



"Кроме того, сейчас АО "ОГХК" как актив может принести государству существенно больше, чем стартовые 3,7 млрд грн. Логика здесь простая и очевидная: предприятие подходит к аукциону в отличной форме, с положительными финансовыми показателями, прозрачной отчетностью и хорошими (да что уж, отличными!) новостями по возможности использования месторождений. Прозрачные правила ведения аукциона с ходом ставки в 50 млн грн — эквивалент стоимости лицензии на разработку Селищанского месторождения — станут залогом формирования действительно рыночной цены за объект" — указывает Виктор Таран.



Попытки дискредитации руководства АО "ОГХК", в частности активную информационную кампанию против проведения приватизационного аукциона, политический эксперт связывает с бывшими бенефициарами компании, а также решением Госгеонедра по Селищанскому участку титановых руд.



Приватизация ОГХК станет первой после продажи "Криворожстали" в 2005 году попыткой государства привлечь крупные иностранные инвестиции, а также эффективным способом борьбы с коррупцией в государственном секторе.



"Впервые после приватизации "Криворожстали" в 2005 году, государство получило реальную возможность привлечь крупный международный капитал для развития национальной экономики. Принимая во внимание негативный коррупционный опыт на ОГХК, приватизация — это оптимальный шаг установления эффективной работы предприятия без риска для государственного собственника", — резюмировал Таран.