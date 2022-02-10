Перед выходными гривна окрепла - курс валют на 11 февраля

На межбанке в четверг котировки гривны к доллару установились на уровне 27,89-27,91грн/доkл. Фото: pixaby.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на пятницу, 11 февраля, на уровне 27,88 грн/долл.

В четверг гривна подорожала на 10 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на пятницу установлен на уровне 31,88 грн/евро, то есть гривна подорожала на 12 коп. к предыдущему показателю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подсчитали, на сколько окрепла гривна к доллару за год

На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в четверг котировки гривны к доллару установились на уровне 27,89-27,91, к евро - на уровне 31,82-31,84, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ средний курс в банках покупка/ продажа черный рынок покупка/ продажа фунт стерлингов 37,8425 37,15 / 38,05 37,50 / 37,88 злотый 7,0974 6,88 / 7,08 6,94 / 7,03 10 российских рублей 3,7487 3,50 / 3,75 3,65 / 3,71 швейцарский франк 30,1602 29,33 / 30,53 30,04 / 30,75

На 10 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,98 грн/долл., евро – 32,00 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.