Перед выходными гривна окрепла - курс валют на 11 февраля

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на пятницу, 11 февраля, на уровне 27,88 грн/долл.
В четверг гривна подорожала на 10 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на пятницу установлен на уровне 31,88 грн/евро, то есть гривна подорожала на 12 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в четверг котировки гривны к доллару установились на уровне 27,89-27,91, к евро - на уровне 31,82-31,84, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|37,8425
|37,15 / 38,05
|37,50 / 37,88
|злотый
|7,0974
|6,88 / 7,08
|6,94 / 7,03
|10 российских рублей
|3,7487
|3,50 / 3,75
|3,65 / 3,71
|швейцарский франк
|30,1602
|29,33 / 30,53
|30,04 / 30,75
На 10 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,98 грн/долл., евро – 32,00 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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