Пенсии, медицина, образование: сколько на них хотят потратить в 2021 году

На образование расходы вырастут практически на 30 млрд грн. Фото: pixabay

В следующем году планируют увеличить расходы на медицинскую отрасль, образование и социальную сферу.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"На медицинскую отрасль в следующем году будут рекордные расходы в размере 161 миллиард гривен. Это на 30 миллиардов больше, чем в этом году. И почти на 65 миллиардов больше, чем в 2019-м. То есть фактически за 2 года финансирование медицины вырастет более чем на 60 процентов. Зарплаты всех медиков в следующем году повысят на 30 процентов", - говорит Шмыгаль.

По его словам, на образование расходы вырастут практически на 30 млрд грн.

"Это позволит повысить зарплаты педагогам на 26 процентов. Кроме того, продолжатся программы поддержки "Новой украинской школы". В следующем году планируют построить и отремонтировать почти 300 учебных заведений", - объясняет премьер-министр.

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По его словам, расходы на социальные выплаты в следующем году не уменьшат.

"Предполагается рост пенсий для всех пенсионеров. Важный момент: уменьшение на 8 миллиардов гривен финансирования Пенсионного фонда из бюджета компенсируются благодаря росту собственных доходов Фонда. Эти доходы будут обеспечены, в частности, благодаря росту минимальной зарплаты", - говорит Шмыгаль.

В государственный бюджет 2021 года заложили 2-этапный рост минимальной зарплаты - до 6 тыс. грн с 1 января и до 6,5 тыс. грн с декабря.