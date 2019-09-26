Падение доллара остановилось

Доллар подорожал на 6 коп. Фото: mind.ua

Национальный банк Украины на 27 сентября установил курс доллара на уровне 24,18 грн. Это на 6 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 3 коп. Стоит 26,45 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,13 грн. Продают по 24,14 грн.

За евро предлагают 26,38 грн. Продают по 27,47 грн.

Российский рубль скупают по 36 коп. Продают по 37 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.