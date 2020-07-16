От персиков к раннему винограду: какие ягоды и фрукты активно продают на базарах

На рынках появились первые ранние груши, яблоки и виноград. Фото: pixabay.com

В Украине разгар сезона косточковых. На оптовых рынках вишню можно приобрести от 25 до 53 грн/кг. Черешни продают по 65-70 грн/кг.

Абрикосы из Мелитополя стоят 40 грн/кг. Из Черновцов - 43-45 грн/кг. Правда розничная цена выше, пишет "Інфо-Шувар".

Персики, завезенные из Одесской области, предлагают по 30 грн/кг. Из Закарпатья - 35 грн/кг.

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Появились первые ранние груши, яблоки и виноград. В зависимости от сорта тепличный виноград можно приобрести по 75-80 грн/кг.

Ябулка продают от 12 до 20 грн/кг. Цена зависит от калибра. Груши из Черновцов предлагают по 20 грн/кг.

На этой неделе дыня стоит 5-10 грн/кг, что в 1,7 раза дешевле, чем в начале сезона. Первые партии дынь от фермеров появились на прилавках на прошлой неделе. Основная причина падения цен - сезонное увеличение продукции на рынке. При этом спрос на бахчевые снижается.