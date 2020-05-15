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пятница, 15 мая 2020 21:10

Ощутимо подешевел основной ингредиент борща: причины

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Ощутимо подешевел основной ингредиент борща: причины
Свеклу продают в 1,8 раза дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Фото: pexels.com

С начала мая падает цена на столовую свеклу прошлогоднего урожая. Подешевела в среднем на 14%.

Продают свеклу по 2,5-3,5 грн/кг. Цена зависит от региона и качества продукции, пишет EastFruit.

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Цена падает из-за малого спроса. Сегодня свеклу продают в 1,8 раза дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

По словам экспертов, свекла продолжит дешеветь дальше. Во-первых, в хранилищах качество ухудшается. Во-вторых, на рынках уже появилась ранняя столовая свекла.

За последнюю неделю в Украине репчатый лук подорожал на 8%. Цена выросла из-за дефицита продукции. Местные производители продают лук по 12-13 грн/кг, а трейдеры готовы продавать репчатый лук производства Польши и Нидерландов не дешевле 13 грн/кг.

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15
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