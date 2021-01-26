Ограничение импорта электроэнергии может сорвать программу сотрудничества Украины с МВФ

Власть должна максимально использовать мощности атомных электростанций, производящих дешевую электроэнергию, считает эксперт. Фото: politica.com.ua

НЭК "Укрэнерго" официально заявила, что по состоянию на вчера, на 25 января, запасы угля на складах украинских тепловых электростанций 455 тыс. тонн, что является историческим минимумом и не обеспечивает энергетическую безопасность страны.

"Украинскую энергосистему в прошлую морозную неделю удалось сбалансировать благодаря наращиванию импорта. Так, импорт из Беларуси с 18 по 24 января увеличился в 1,5 раза с 6,3 до 9,4 млн кВт-ч в сутки. Если бы не этот импорт, то, по оценке "Укрэнерго", в Украине могли бы произойти веерные отключения.

На этом фоне, в парламенте лоббируется запрет на импорт электроэнергии. Этот запрет вследствие снижения конкуренции может вызвать новую волну повышения цен как для промышленности, так и для населения. Бенефициаром такого сценария будет, прежде всего, монополист на энергетическом рынке в лице ДТЭК", — считает экономист Виктор Скаршевский, комментируя ситуацию на энергорынке.

"Помимо риска веерных отключений и повышения цен на электроэнергию, запрет импорта электроэнергии может навредить сотрудничеству с МВФ, на кредитные транши, на которые так рассчитывает украинское правительство. Как говорится – три в одном. Властям, в том числе Верховной Раде, необходимо действовать не в интересах отдельных монополистов, а в интересах украинской промышленности и граждан. Например, помимо прочего, максимально использовать мощности атомных электростанций, производящих самую дешевую электроэнергию. Тогда и потребность в импорте исчезнет сама собой, и цены с тарифами не будут показывать повышательный тренд, и дополнительных проблем с МВФ не появится", — добавляет Скаршевский.