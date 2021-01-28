Официантка выиграла $35 млн на игровом автомате

В ТОП-5 мировых выигрышей в казино Синтия Джей заняла 5 место. Фото: pexels.com

29 января 2000 года американка Синтия Джей выиграла на автомате "Однорукий бандит" $34 959 458.

Синтия работала официанткой. В казино в Лас-Вегасе она праздновала день рождения матери своего парня Терри. При себе имела $30, когда решила поиграть на автомате. Минимальная ставка составляла - $3. Она успела проиграть $27. Счастливой для Синтии стала последняя попытка. Она выиграла почти $35 млн. Чтобы заработать выигранную сумму, ей пришлось бы работать официанткой 1165 лет.

Синтия - пятая из девяти детей в своей семье. После выигрыша она подарила каждому члену семьи по $10 тыс. Вышла замуж за Терри. Впрочем, американка не успела насладиться выигрышем. Через два месяца попала в автокатастрофу, в которой погибла ее сестра. А Синтия на всю жизнь осталась парализованной. Сейчас она передвигается в инвалидной коляске. У нее работают только руки и плечи. Не может самостоятельно расчесать волосы, одеться. Ее муж Терри работает барменом в казино, заботится о жене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые казино возвели бандиты

В ТОП-5 мировых выигрышей в казино Синтия Джей заняла 5 место. На 4 месте - победитель-инкогнито. В марте 2003 года он выиграл $39 713 982. Этот джекпот является одним из крупнейших за всю историю лас-вегасских казино.

На 3 месте известный покерист и специалист по пулау Арчи Карас. Проиграл $2 млн в покер. За 3 года игры в пул заработал $ 40млн.

2 место занял - Керри Паркер. Выиграл $40 млн долларов в 1997 году в казино MGM Grand. Впрочем, через несколько лет, в Лондоне, он проиграл $20 млн, что собственно и сделало его знаменитым.

Первое место в топе самых крупных выигрышей занимает Джон Хейвуд. 26-летний британский солдат сорвал крупнейший онлайн-джекпот - более €17 млн. Начал игру с 30 фунтов. Выиграл за 7 мин. Попал в книгу рекордов Гиннеса.

Самый большой выигрыш в истории Украины забрал человек из поселка Катеринополь Черкасской обл. Он сорвал джек-пот в лотерее "Мегалот". Выиграл 17,7 млн грн. Мужчина купил билет в магазине "Канцтовары". Заплатил 70 грн. Выигрышной стала комбинация шариков 5, 24, 14, 41, 18, 30 и мегашар 4.

Верховная Рада приняла закон о государственном регулировании игорного бизнеса. В 2021 году можно будет оформить лицензии на организацию и проведение азартных игр, а также на выпуск и проведение лотерей.