Образование будущего: на форуме ICU обсудили, как нужно учиться в XXI веке

 
Ексклюзивы
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 4203
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 18936
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5994
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 378
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3088
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1251
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1179
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1251
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1062
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1116
Фото
Все фото
3
3
7
9
5
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Видео
Все видео
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 4203
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1737
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2223
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5994
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 963
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 837
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
среда, 04 декабря 2019 17:35

Образование будущего: на форуме ICU обсудили, как нужно учиться в XXI веке

  Комментировать
Образование будущего: на форуме ICU обсудили, как нужно учиться в XXI веке
28 ноября состоялась заключительная часть Украинского Финансового Форума с участием финансовой группы ICU и Киевской школы экономики

28 ноября в Fedoriv Hub состоялась заключительная часть Украинского Финансового Форума 2019 - конференция Academy Day. Организаторами мероприятия выступили финансовая группа ICU и Киевская школа экономики.

На Academy Day топ-менеджеры крупных корпораций, госчиновники и выпускники топовых университетских программ Украины и мира обсуждали, нужно ли профессионалам дополнительное образование и как не прогадать с выбором профессии для своих детей.

"Вместе с очень быстрым развитием технологий в мире кардинально меняется выбор актуальных профессий и методов обучения. Нужно ли нам снова учиться? Что для этого выбрать - университет, MBA или онлайн-образование? Есть ли смысл инвестировать в образование команды? Как лучше организовать образование детей? Эти вопросы важны для каждого из нас независимо от возраста и профессии, поэтому в этом году мы решили сделать эксперимент и впервые посвятить теме образования часть нашего ежегодного финансового форума", - рассказал Константин Стеценко, учредитель ICU.

Ключевым спикером мероприятия стал Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и почетный президент Kyiv School of Economics. Г-н Милованов посвятил свое выступление достижению интеллектуального суверенитета Украины.

"Ученые - последний бастион общества перед популистами. Но в Украине ученые пока не стали лидерами мнений. Они наблюдают и комментируют нашу реальность, но не двигают общество вперед", - прокомментировал он.

По словам министра, копировать "интеллектуальный фундамент" государства у других стран опасно, поэтому нужно инвестировать в развитие украинской науки и образования. Это совпадает с точкой зрения учредителей ICU Макара Пасенюка и Константина Стеценко, которые уже несколько лет являются меценатами Kyiv School of Economics и CFA Institute Research Challenge, поддерживая развитие современного экономического образования в Украине.

"Все участники нашего форума сошлись в едином мнении, что украинские экономические ВУЗы, в большинстве своем, выпускают "сырых" специалистов. Украинское экономическое образование не готовит людей к реальной работе, обучая их только теории, часто устаревшей. Наша цель - помочь сломать эту практику. Это волнует нас как граждан, предпринимателей и родителей, ведь тема образования касается нас всех", - прокомментировал Макар Пасенюк, учредитель ICU и член Совета директоров Киевской школы экономики.

Справка: ICU – международная финансовая группа с тремя ключевыми направлениями деятельности: торговля ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги и управление активами. Занимает первое место в Украине по объему торговли облигациями внутреннего государственного займа и размеру активов инвестиционных и пенсионных фондов под управлением. Общая сумма активов под управлением группы – более 500 млн долларов. Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Образование будущего: на форуме ICU обсудили, как нужно учиться в XXI веке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

На Закарпатье создали военизированную организацию

Свидетелей "зачистили" на месте: новые факты о трагедии в Княжичах

Легендарного капитана сборной Бразилии погубил алкоголь

Часть украинских земель присоединили к Белоруссии

Начали менять церковную жизнь

Самое читаемое
Жители Донбасса готовятся &quot;порвать экономику Украины&quot;
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины" 6 Просмотров: 51715
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 27220
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
4
 Просмотров: 14427
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 1 Просмотров: 10809
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка Просмотров: 9333
Экономика
30 производителей электроэнергии по "зеленому тарифу" требуют изменить правительственный законопроект
30 производителей электроэнергии по "зеленому тарифу" требуют изменить правительственный законопроект Просмотров: 135
Работать из дома можно будет официально
Работать из дома можно будет официально Просмотров: 666
Укрпочта получит больше денег на доставку пенсий и субсидий
Укрпочта получит больше денег на доставку пенсий и субсидий Просмотров: 90
Импортировать электроэнергию из России запретили
Импортировать электроэнергию из России запретили Просмотров: 621
Законопроект Минэнерго по возобновляемым источникам энергии остановит развитие "зеленой" энергетики – УВЭА
Законопроект Минэнерго по возобновляемым источникам энергии остановит развитие "зеленой" энергетики – УВЭА Просмотров: 117
Больше всего комментируют
6
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"
4
"Больно и противно" - украинский музыкант жаловался Дудю на ущемления Донбасса
3
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
2
Вятрович принес присягу народного депутата
2
"Хотим убедить людоеда, что есть людей - это некультурно" - эксперт о встрече Зеленского и Путина
Голосов: 22525
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua