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понедельник, 25 января 2021 11:29

Обновленные 200 грн могут стать особенной банкнотой в мире

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Обновленные 200 грн могут стать особенной банкнотой в мире
На победу в престижном конкурсе претендуют еще 15 банкнот различных стран. Фото: Музей денег НБУ

Банкнота номиналом 200 грн 4-го поколения соревнуется в международном конкурсе за звание "Банкноты года".

Его организовывает Международное общество банкнот, сообщается на странице Музея денег НБУ в Facebook.

Сообщают, что на победу в престижном конкурсе претендуют еще 15 банкнот различных стран, выпущенных 2020 года. Количество участников конкурса может возрасти, ведь срок номинирования банкнот истекает 31 января 2021 года.

В Музее денег НБУ отмечают, что среди важных для жюри "Банкноты года" критериев - художественные особенности, дизайн, цветовая гамма и защитные элементы.

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Обновленную купюру номиналом 200 грн Национальный банк ввел в обращение в прошлом году в день рождения Леси Украинки - 25 февраля. На аверсе банкноты 4-го поколения - портрет писательницы.

"На реверсе 200 гривен изображена въездная башня Луцкого замка - самое старое сооружение города. Рядом с ней рос ясень, которому более 200 лет. Именно под ним якобы любила отдыхать и писать стихи Леся Украинка, которая провела в Луцке свои детские годы", - говорится в заметке.

21 января 2021 года, к 150-летию Леси Украинки, Национальный банк выпустил сувенирную серебряную банкноту номиналом 200 грн.

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