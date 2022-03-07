Областным администрациям и полиции разрешили контролировать цены на социально значимые продукты, лекарства и топливо

Шмигаль пообещал, что на войне наживаться не будут. Фото: Pexels

Правительство разрешило областным военным администрациям совместно с Национальной полицией и Государственной службой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками контролировать цены на социально значимые продукты, лекарства и топливо.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в видеообращении.

"Правительство и местные власти активно принимают дополнительные меры, чтобы стабилизировать цены на товары первой необходимости", - сказал он.

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Шмигаль подчеркнул, что нельзя разрешать предпринимателям заработать на войне.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.