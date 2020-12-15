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вторник, 15 декабря 2020 14:59

Объяснили, когда введут накопительные пенсии

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Объяснили, когда введут накопительные пенсии
В некоторых странах такая модель применяется и работает успешно. Фото: unsplash

Накопительную пенсионную систему следует вводить параллельно с солидарной. Но этот вопрос еще обсуждается.

Об этом сказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью "Сегодня".

"Я не могу сказать, что уже есть какое-то решение по вопросам накопительной пенсии, о порядке перехода с одной системы на другую. Законопроект пока только обсуждается. Например, документ предлагает ввести дополнительные платежи - страховые взносы. Обсуждается и вопрос того, кто будет вести накопления - государство или частные структуры ", - говорит Гетманцев.

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По его словам, на этот вопрос должны дать ответ в Комитете по вопросам социальной политики и Кабинете Министров.

"Мое личное мнение - накопительная система нужна, ее надо вводить параллельно с солидарной, но постепенно. Не думаю, что это перспектива 1 года или даже 2. Это более долгосрочный план", - убежден Гетманцев.

Он объясняет, что нынешний законопроект предлагает вводить новые пенсионные ставки по принципу: 1% платит сотрудник, 2% - работодатель, 2% платит сотрудник, 4% - работодатель.

"Но это пока что обсуждается, нет никакого решения. В некоторых странах такая модель применяется и работает успешно. Но посмотрим, до чего договорятся", - говорит Гетманцев.

В следующем году планируют увеличить расходы на медицинскую отрасль, образование и социальную сферу.

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15
декабря

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