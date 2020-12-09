Новый год встретим с новым бюджетом - спикер

Когда примут новый бюджет? Фото: Экономическая правда

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что проект Госбюджета-2021 рассмотрят уже во вторник, 15 декабря.

Новогоднюю ночь Украина встретит уже с новым бюджетом, спикер заявил в эфире "5 канала".

На следующей неделе Рада будет работать в режиме пленарных заседаний.

Я надеюсь, что комитет успеет все пройти, все, что необходимо, подготовить этот важный для государства документ, и на следующей неделе, во вторник, мы сможем начать его рассматривать, - рассказал Разумков.

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Напомним, Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной Радой закон о поддержке людей и бизнеса в период действия карантина.