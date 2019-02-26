Новый экономический кризис: назвали последствия для Украины

Новый экономический кризис может ударить по базовым отраслям украинской промышленности. Фото: Zik

В результате нового мирового экономического кризиса могут пострадать базовые отрасли украинской промышленности - металлургическая и химическая.

"Металлы станут первой жертвой в условиях кризиса. Ведь это инвестиционный товар", - объяснил экономист Владислав Иноземцев, пишет Апостроф.

По его словам, выравнивать ситуацию будет аграрный экспорт. Так, в последнее время Украина увеличила поставки зерна за границу.

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"В Украине сегодня главные вызовы не сугубо экономические, а на стыке экономики и политики. Чисто экономически страна растет, инвестиции есть, мало-помалу, но европейские капиталы идут. Происходит увеличение объемов производства в реальном секторе", - объясняет экономист.

По его словам, вытащить из кризиса может только нормальный рыночный экономический сектор. Украине нужно больше конкуренции, меньше коррупции, больше возможностей для открытия нового бизнеса и использования потенциала коммерческой инициативы.

В 2020 году миру грозит новый финансово-экономический кризис. По данным JPMorgan, акции развивающихся рынков подешевеют на 48%, их валюты - на 14,4%, американские акции потеряют в стоимости 20%, а цены на энергоресурсы упадут на 35%. Правда кризис будет иметь менее негативные последствия, чем события 2008 года.