"Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным"

Сергей Марченко особую гордость за Украину почувствовал после Майдана. Фото: pixabay.com

Независимость страны - это способность понимать, отстаивать национальные интересы, а не просто следовать в фарватере соседей или других государств. Сейчас нашей стране по 10-балльной шкале я бы поставил 6, рассказал Gazeta.ua основатель агентства "Борщ - рекрутинг будущего" Сергей Марченко.

"Как по мне, символом независимости не может быть человек. В последнее время мы очень сильно обожглись на этом. Люди проявляют себя очень по-разному, в зависимости от обстоятельств. Мой символ Независимости - украинский язык, который развивается и становится модным", - говорит Марченко.

Отмечает, что особую гордость за Украину почувствовал после Майдана.

"Первые несколько лет, когда бывал в аэропортах, мне хотелось показывать всем свой паспорт и говорить: "Смотрите, я - украинец". Мы смогли выгнать власть, которая потеряла чувство реальности. И это было очень большим поводом для гордости", - добавляет эксперт.

Он говорит, что смотрел бы на Майданы немного шире.

"Их в Украине было 4. Первый - Революция на граните, второй - "Украина без Кучмы". Без этих 2 событий не было бы Майдана 2004-го и 2014 года", - говорит Сергей Марченко.

По его мнению, именно эти 4 революции повлияли на развитие украинского общества больше всего.

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"В Украине большая степень очень разной свободы. В европейском сообществе такого нет. В Украине многое не регламентировано либо не контролируется правительством, как в более сильных государствах. У нас сложилась уникальная ментальность, когда другие люди достаточно толерантно относятся к проявлениям самовыражения. Именно эта свобода, которая пронизывает общество, очень мне импонирует и держит в Украине", - рассказывает Марченко.

Вспоминает, когда Леонид Кучма впервые стал президентом, все боялись возвращения в Советский Союз.

"Но Кучма, несмотря на пророссийскую предвыборную риторику, стал строить национальное украинское государство. Через год после выборов я понял, что наша независимость - всерьез и надолго", - рассуждает Марченко.

В этом году будут отмечать 29-ю годовщину провозглашения Независимости Украины.