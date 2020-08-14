"Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным"

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 468
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2313
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2277
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 549
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1323
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 909
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2376
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1494
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18891
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1683
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 909
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1773
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 765
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2376
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
16 августа 2020
Просмотров: 576
Вагонна романтика
– Певно, хлопцям підморгували й усміхалися? – питає провідник. У студентські роки з подругою їдемо нічним потягом у напівпорожньому ...
понедельник, 17 августа 2020 12:00

"Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным"

  Комментировать
&quot;Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным&quot;
Сергей Марченко особую гордость за Украину почувствовал после Майдана. Фото: pixabay.com

Независимость страны - это способность понимать, отстаивать национальные интересы, а не просто следовать в фарватере соседей или других государств. Сейчас нашей стране по 10-балльной шкале я бы поставил 6, рассказал Gazeta.ua основатель агентства "Борщ - рекрутинг будущего" Сергей Марченко.

"Как по мне, символом независимости не может быть человек. В последнее время мы очень сильно обожглись на этом. Люди проявляют себя очень по-разному, в зависимости от обстоятельств. Мой символ Независимости - украинский язык, который развивается и становится модным", - говорит Марченко.

Отмечает, что особую гордость за Украину почувствовал после Майдана.

"Первые несколько лет, когда бывал в аэропортах, мне хотелось показывать всем свой паспорт и говорить: "Смотрите, я - украинец". Мы смогли выгнать власть, которая потеряла чувство реальности. И это было очень большим поводом для гордости", - добавляет эксперт.

Он говорит, что смотрел бы на Майданы немного шире.

"Их в Украине было 4. Первый - Революция на граните, второй - "Украина без Кучмы". Без этих 2 событий не было бы Майдана 2004-го и 2014 года", - говорит Сергей Марченко.

По его мнению, именно эти 4 революции повлияли на развитие украинского общества больше всего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украина рискует попасть в историческую ловушку" - философ

"В Украине большая степень очень разной свободы. В европейском сообществе такого нет. В Украине многое не регламентировано либо не контролируется правительством, как в более сильных государствах. У нас сложилась уникальная ментальность, когда другие люди достаточно толерантно относятся к проявлениям самовыражения. Именно эта свобода, которая пронизывает общество, очень мне импонирует и держит в Украине", - рассказывает Марченко.

Вспоминает, когда Леонид Кучма впервые стал президентом, все боялись возвращения в Советский Союз.

"Но Кучма, несмотря на пророссийскую предвыборную риторику, стал строить национальное украинское государство. Через год после выборов я понял, что наша независимость - всерьез и надолго", - рассуждает Марченко.

В этом году будут отмечать 29-ю годовщину провозглашения Независимости Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Ющенко заставил чиновников снять галстуки

Террорист на фургоне давил прохожих

Запустили украинский спутник

Боксер стал чемпионом мира одновременно в 3 весовых категориях

Первая жертва Берлинской стены истек кровью

Самое читаемое
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
10
 Просмотров: 20107
Суркис уходит от Коломойского
Суркис уходит от Коломойского Просмотров: 14337
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
6
 5 Просмотров: 13428
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
18
 Просмотров: 12861
66-летняя Любовь Успенская стала мамой
66-летняя Любовь Успенская стала мамой Просмотров: 8127
Экономика
Украинцев предупредили о новой волне безработицы
Украинцев предупредили о новой волне безработицы Просмотров: 378
Почему в Украине до сих пор не работает ипотека
Почему в Украине до сих пор не работает ипотека Просмотров: 81
Аренда жилья: сравнили цены в Украине и Европе
Аренда жилья: сравнили цены в Украине и Европе Просмотров: 297
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
5
 Просмотров: 720
Новый глава НБУ рассказал о дальнейшей судьбе гривны
Новый глава НБУ рассказал о дальнейшей судьбе гривны Просмотров: 756
Больше всего комментируют
6
Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"
5
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
3
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
2
Лукашенко поручил перебросить десантников к границе с Польшей и Литвой
2
Руководство Украинского Дунайского пароходства не дает провести государственный финансовый аудит
Голосов: 25087
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua