Нефть ощутимо подорожала

Нефть подорожала до показателей марта 2020-го. Фото: pixabay.com

Нефтяные фьючерсы Brent с поставкой в ​​октябре выросли на 1,6% - $45,14 за баррель.

Последний раз нефть дороже $45 стоила в марте. После того котировки обвалились, пишет ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одна из крупнейших нефтяных компаний США подала заявление о банкротстве

Техасская нефть WTI торгуется на уровне $42,35 за баррель. Это на 1,53% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В то же время еще майские котировки WTI демонстрировали падение на 300% - до минус $38,3 за баррель. Тогда из-за этого стремительно подешевела эталонная российская нефть Urals.

В марте нефть стремительно дешевела из-за распространения пандемии коронавируса и опасений второй волны болезни. Кроме того, выросли запасы нефти в США, а Россия и Саудовская Аравия не договорились продлить соглашение о сокращении добычи после 1 апреля.