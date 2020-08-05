Нефть ощутимо подорожала

Нефтяные фьючерсы Brent с поставкой в октябре выросли на 1,6% - $45,14 за баррель.
Последний раз нефть дороже $45 стоила в марте. После того котировки обвалились, пишет ТАСС.
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Техасская нефть WTI торгуется на уровне $42,35 за баррель. Это на 1,53% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
В то же время еще майские котировки WTI демонстрировали падение на 300% - до минус $38,3 за баррель. Тогда из-за этого стремительно подешевела эталонная российская нефть Urals.
В марте нефть стремительно дешевела из-за распространения пандемии коронавируса и опасений второй волны болезни. Кроме того, выросли запасы нефти в США, а Россия и Саудовская Аравия не договорились продлить соглашение о сокращении добычи после 1 апреля.
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