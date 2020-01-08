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среда, 08 января 2020 10:32

НБУ упростил порядок закрытия счетов ФЛП

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НБУ упростил порядок закрытия счетов ФЛП
Упростили порядок закрытия счетов ФЛП. Фото: НБУ.

НБУ упростил процедуру закрытия текущих банковских счетов ФЛП, которые прекращают деятельность.

Закрыть счет можно, если на таком счете нет остатка средств. Так банки смогут закрыть текущий счет без получения каких-либо документов от клиента.

В случае, если на таком счете средства есть, банкам предоставлено право закрыть текущий счет, а остаток средств перечислить на счет этого лица, открытый для собственных нужд, передает сайт НБУ.

В частности, теперь уполномоченный работник банка имеет право удостоверять доверенность ФЛП и физлица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, если ее составляют в банке в присутствии владельца счета и доверенных лиц.

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Также во исполнение требований Кодекса Украины НБУ установил порядок процедуры банкротства.

Банки могут открывать специальный счет для осуществления управляющими санацией процедуры санации должника - юридического лица (ФЛП). Также банки могут открывать специальный или отдельный счет для осуществления арбитражным управляющим процедуры реструктуризации долгов и погашения долгов должника - физического лица (ФЛП).

Национальный банк Украины на 8 января установил курс доллара на уровне 23,67 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было перед выходными.

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