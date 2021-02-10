НБУ создал новый QR-код: платить станет удобнее

С помощью сканирования такого кода можно оплатить коммунальные услуги. Фото: unsplash.com

Национальный банк Украины утвердил новую версию формата QR-кода и ввел код старта платежного приложения.

Теперь, когда клиент будет сканировать QR-код для осуществления платежа, на его смартфоне автоматически будет открываться мобильное приложение банка со сформированным счетом. Если на устройстве не установлено приложение, клиент будет переадресован на специальную веб-страницу, говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

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Для внедрения этой функции НБУ утвердил новую версию формата QR-кода и ввел код старта платежного приложения. Новая версия кода позволяет оптимизировать кодирования символов и уменьшить его размер.

Платежи с помощью QR-кодов набирают популярность из-за простоты и удобства оплаты. С помощью сканирования такого кода можно оплатить коммунальные услуги, проезд, рассчитаться в кафе или магазине, где предусмотрена такая функция.

Пандемия коронавируса заставила украинцев переходить на бесконтактные способы расчета. За 10 месяцев 2020 года доля безналичных операций выросла до 55,2%.