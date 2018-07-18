НБУ ослабил гривну

Национальный банк Украины на 19 июля установил курс доллара на уровне 26,30 грн. Это на 8 коп. больше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро также подешевел на 15 коп. Стоит 30,54 грн.
Курс российского рубля - 41 коп.
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В обменниках доллар покупают по 26,33 грн, продают по 26,42 грн.
За евро предлагают 30,14 грн. Продают по 30,81 грн.
Российский рубль скупают и продают по 41 коп.
Киев стал городом, который внес больше всего в динамику роста ВВП Украины. С 2013-го по 2017-й взнос составил 0,34 п п.
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