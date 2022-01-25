НБУ начинает ежегодную оценку устойчивости банков

НБУ начинает ежегодную оценку стабильности банков. Фото: delo.ua

Национальный банк начинает ежегодную оценку устойчивости банков - в 2022 году стресс-тестирование будут проходить 22 банка.

Нацбанк утвердил техническое задание для проведения ежегодной оценки стабильности в 2022 году и определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, которое является ее составляющей, об этом говорится в сообщении НБУ.

"Оценка стабильности будет осуществляться по состоянию на 1 января 2022 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для 71 финансового учреждения, имеющего банковскую лицензию", – говорится в сообщении.

Традиционно для стресс-тестирования было выбрано 30 крупнейших банков, отобранных по критериям: размер активов, взвешенных с риском, объем привлеченных депозитов от домохозяйств и чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весом 40%, 50% и 10% соответственно).

Но было принято решение, что в этом году Национальный банк не будет стресс-тестировать банки, дважды подряд продемонстрировавшие свою устойчивость к неблагоприятным событиям.

Поэтому стресс-тестирование будут проходить только те финучреждения, которые по результатам последних двух оценок устойчивости имели повышенные необходимые уровни достаточности капитала или попали в список впервые.

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Банки, которые будут проходить стресс-тестирование в 2022 году: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Альфа-банк, Сбербанк, Кредобанк, Правэкс-банк, банк "Форвард", банк "Пивденный", ТАСкомбанк, Универсал Банк, "Кредит Днепр", "Восток", Мегабанк, А-Банк, МТБ Банк, КИБ, БИС банк, "Альянс", "Львов", "Глобус", Аккордбанк.

20 января Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 10% годовых. Регулятор таким образом пытается вернуть инфляцию к 5-процентной (+/- 1 п.п.) цели и удержать под контролем инфляционные ожидания.