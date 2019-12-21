Названы главные направления экономических реформ

Милованов назвал основные направления экономических реформ. Фото: РБК

В Минэкономики выделили главные направления реформ: большая приватизация, рынок земли и борьба с коррупцией.

Задача министерства сегодня - разобраться, что происходит в подведомственных отраслях, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время презентации стратегии объединенного министерства, сообщает Укринформ.

"За три месяца разработан законопроект, согласно которому приватизации подлежат первые 80 предприятий, которые мы передадим в Фонд госимущества для завершения процесса. В этот список не войдут только те предприятия, которые составят Фонд национального богатства, включая естественные монополии, одновременно отменен общий список предприятий, которые не подлежат приватизации. Что касается рынка земли, то парламент, в том числе, нардепы от "Слуги народа", живо относятся к внесению необходимых изменений в законопроектов - 4600 поправок! При этом есть ясное понимание, что начать реформирование нужно с создания реестра земель. Наконец, о коррупции, в частности, в управленческих структурах. Тридцать лет подряд директора "заносили" в правительство деньги за поддержку предприятий, а теперь пришло такое время, что они не знают, куда надо заносить . Эта практика идет, и это хороший знак", - добавил Милованов.

Комментируя планы на 2020 год, министр отметил: "Всегда есть опасность, что будут препятствия. Однако среди первостепенных задач остается привлечение инвестиций: "Простой пример: Украина - крупнейший производитель пшеницы, а надо еще стать и крупнейшим производителем макарон, чтобы и эту марку знали в мире".

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Напомним, ранее Милованов заявил, что рынок земли обеспечит экономическую стабильность. Его отсутствие отнимает рост ВВП.