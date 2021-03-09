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вторник, 09 марта 2021 21:10

Назвали самые востребованные в 2021 году профессии в Украине

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Назвали самые востребованные в 2021 году профессии в Украине
Работодатели разместили в сфере продаж - 4981 вакансии. Фото: pexels.com

В 2021 году работодатели в Украине чаще всего ищут специалистов в сфере продаж, домашнего персонала и информационных технологий.

В начале марта больше всего объявлений украинские работодатели разместили в сфере продаж - 4981 вакансии, пишет Obozrevatel.

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Ищут продавцов-кассиров, продавцов-консультантов и менеджеров по продажам. Также ищут менеджеров по работе с клиентами и специалистов по документооборота.

Второе место займет сфера домашнего персонала. Больше всего вакансий нянь, горничных, домработниц, сиделок, водителей и поваров.

На третьем месте сфера IT. Работодатели чаще всего ищут разработчиков, системных администраторов, бизнес-аналитиков, дизайнеров, директоров по IT, тестировщиков, SEO-специалистов, а также интернет-маркетологов.

В Украине не исчезает спрос на рабочие профессии. Однако это не снижает уровень безработицы, ведь украинцы прихотливы к условиям трудоустройства.

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