Назвали самые популярные экзотические фрукты в Украине

Наибольшим спросом среди плодово-ягодной продукции традиционно пользуются цитрусовые и бананы. Фото: unsplash

В 2020 году объемы импорта плодов и орехов составляли $795 млн.

Это превышает показатель 2019-го на 18%, сообщают в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

"Основным поставщиком продукции этой группы в Украину за последние годы остается Турция, с которой в прошлом году импортировано более 269 тысяч тонн фруктов. В прошлом году ее доля в стоимости отечественного импорта плодов составила 28,8 процента", - отметил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев.

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По его словам, значительные закупки фруктов украинские компании осуществили в Эквадоре - 12,9%, Греции - 6,2%, Коста-Рике - 5,8%, Испании - 5,4%, Египте - 5%.

"Наибольшим спросом среди плодово-ягодной продукции традиционно пользуются цитрусовые и бананы. Если в импорте цитрусовых больше половины объемов стабильно принадлежат Турции, то закупки бананов осуществляем преимущественно в странах Латинской Америки, в частности Эквадоре и Коста-Рике", - подытожил Пугачев.

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