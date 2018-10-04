Назвали самые дорогие регионы Украины

Продукты питания стоят дешевле в тех областях, где больше всего оптовых и розничных сетей. Фото: busk-rda.gov.ua

В августе дороже всего продукты питания продавали в Киеве и Закарпатской области. Высокие цены были в Одесской, Волынской, Луганской и Черновицкой областях.

"На Закарпатье дороже по сравнению с ценами по Украине продавали муку - 11,4 гривен за килограмм. Средняя цена по Украине - 10,2 гривен. Манная крупа в регионе стоила 13,7 гривен. По Украине килограмм покупали по 12,3 гривен. Жители Закарпатской области дороже, чем другие украинцы покупали гречку и ячневую крупу, мороженую рыбу и подсолнечное масло. Цена в среднем на 5 гривен выше, чем по Украине. Кроме того, дорогими были капуста и свекла. Стоили 9,3 и 11,2 гривен за килограмм. По Украине цены на 4 гривны меньше", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В Киеве дороже всего продавали пшеничный и ржаной хлеб, яйца, сало, говядину, вареные колбасы и пшено. Заметная разница в цене на пшеничный хлеб из муки высшего сорта. В Киеве стоил 32 грн/кг, по Украине - 19,6 грн. Кроме того, килограмм сала в среднем по Украине продавали по 67,8 грн, в столице - 108 грн.

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"Свинина в среднем по Украине стоит 114,7 гривен за килограмм. В Одесской область мясо продают по 127,1 гривен. Литр молока там стоит 23,7 гривны, по Украине - 22 грн. На Волыни высокие цены на лук - 10,4 гривны за килограмм против 8,4 гривен по Украине. Дорого продают морковь - 19,1 гривны за килограмм. Это на 4 грн дороже, чем по Украине. На Луганщине самое дорогое куриное филе и сливочное масло. Буковина имеет самую высокую стоимость макарон и куриных тушек", - добавляет Дорошенко.

Нет ни одного дорогого продукта по сравнению со средними ценами по Украине в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Овощи стоят в среднем вдвое дороже, чем осенью прошлого года. Свеклу продают по 5,5-6,5 грн/кг. Капуста стоит 4-5 грн. Стремительно подорожал лук - за килограмм просят 9,5-10,5 грн. В прошлом году цены колебались от 5 до 6 грн. Овощи дорожают из-за сокращения площадей и плохих погодных условий.