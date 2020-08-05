Назвали регион, который зимой может остаться без отопления

Чтобы отопительный сезон начался вовремя, Николаевоблтеплоэнерго должно погасить задолженность. Фото: pixabay.com

В Николаевской области из-за долгов под угрозой срыва отопительный сезон.

Долг Николаевоблтеплоэнерго за потребленный газ достиг 177,3 млн грн. Вместе со штрафными санкциями компании необходимо заплатить 201 млн грн, передает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

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В то же время средства теплоснабженца арестованы государственным исполнителем на основании приказа Хозяйственного суда Николаевской области от 8 октября 2019 года.

Чтобы отопительный сезон начался вовремя, Николаевоблтеплоэнерго должен погасить задолженность, объясняют в НАК.

Теплопоставщик в Николаевской области вовремя рассчитывался за потребленный газ до 2016 года. Тогда накопился 1 млн грн долга, в 2017-м - 6 млн грн, в 2018-м - 87,3 млн грн. По состоянию на 2019 год, Николаевоблтеплоэнерго задолжал 83,4 млн грн.