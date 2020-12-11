Назвали производителей, которые фальсифицируют сыр и масло

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 585
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 504
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 3951
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4482
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1377
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 441
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3114
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 936
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3186
Фото
Все фото
7
8
10
4
9
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Киевлянин придумал доставку &quot;выходного дня&quot;
Киевлянин придумал доставку "выходного дня"
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 936
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3186
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1926
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 декабря 2020
Просмотров: 216
Човень
Останніми днями закортіло зробити човень — так у нас кажуть, з м'яким знаком у кінці, як у слові березень. Отже, човень — такий, як стояв ...
пятница, 11 декабря 2020 10:43

Назвали производителей, которые фальсифицируют сыр и масло

1 Комментировать
Назвали производителей, которые фальсифицируют сыр и масло
Производители изготавливали смеси с неизвестными составляющими. Фото: unsplash

6 производителей молочной продукции оштрафовали более чем 111,5 млн грн за масло и сыр с неизвестными компонентами.

О соответствующем решении сообщает Антимонопольный комитет.

По результатам расследования, производители изготавливали смеси с неизвестными составляющими и называли такую ​​продукцию "маслом". Отдельные бизнесмены прибегали к замене молочных жиров растительными и в другой продукции. В частности, Комитет обнаружил несоответствие жиров в составе твердых сыров.

"С точки зрения закона, сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могут входить жиры и белки немолочного происхождения. При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция уже не может называться ни "сыром", ни "маслом" ", - сообщают в АМКУ.

На производителей, которые распространяли информацию, что вводит в заблуждение граждан, решениями АМКУ были наложены штрафы:

- ГП "Староконстантиновский молочный завод", Хмельницкая обл. - 84,9 млн грн.

- ООО "Деражнянский молочный завод", Хмельницкая обл. - 9,5 млн грн.

- ООО "Вивальди Д", Днепропетровская обл. - 6,9 млн грн.

- ООО "Интер-мол", Днепропетровская обл. - 4 млн грн.

- ООО "ОМПК" Славия", Сумская обл. - 3,5 млн грн.

- ООО "Ива-арт", Ивано-Франковская обл. - 2,8 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие украинские продукты пользуются популярностью за рубежом

ООО "Интер-Мол" прибегает к изготовлению некачественной продукции не впервые.

В ноябре Комитет оштрафовал предприятие на сумму около 30 млн грн.

В ноябре Антимонопольный комитет обнаружил 5 недобросовестных производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт маслом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали производителей, которые фальсифицируют сыр и масло». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Дебютный альбом рэпера возглавил чарт США

Астма нарушает работу мозга

Создали национальную валюту

Россияне проиграли войну

На жалюзи зарабатывали куртизанки: интересные фактыфакты

Разбился владелец строительной организации

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 37467
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 29179
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 22932
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
 Просмотров: 9828
&quot;Я себя не стыжусь&quot; - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте
"Я себя не стыжусь" - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте Просмотров: 9810
Экономика
Сколько в этом году украинцы потратили за рубежом
Сколько в этом году украинцы потратили за рубежом Просмотров: 63
Курс доллара начал расти
Курс доллара начал расти Просмотров: 351
Пилоты за штурвалом могут быть незнакомы - авиадиспетчер об особенностях работы
Пилоты за штурвалом могут быть незнакомы - авиадиспетчер об особенностях работы
 Просмотров: 297
Выпустили сериал, который учит финансовой грамотносте
Выпустили сериал, который учит финансовой грамотносте Просмотров: 126
Сотрудники АО ОГХК будут получать на 10% больше с января 2021-го
Сотрудники АО ОГХК будут получать на 10% больше с января 2021-го Просмотров: 81
Больше всего комментируют
7
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
2
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
1
СТО TopAuto — техническое обслуживание и ремонт автомобилей марки Тойота и Лексус
1
Обещания Зеленского по Донбассу: готова ли Украина в дальнейшем работать в рамках "нормандского формата"
Голосов: 25701
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть