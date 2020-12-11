Назвали производителей, которые фальсифицируют сыр и масло

Производители изготавливали смеси с неизвестными составляющими. Фото: unsplash

6 производителей молочной продукции оштрафовали более чем 111,5 млн грн за масло и сыр с неизвестными компонентами.

О соответствующем решении сообщает Антимонопольный комитет.

По результатам расследования, производители изготавливали смеси с неизвестными составляющими и называли такую ​​продукцию "маслом". Отдельные бизнесмены прибегали к замене молочных жиров растительными и в другой продукции. В частности, Комитет обнаружил несоответствие жиров в составе твердых сыров.

"С точки зрения закона, сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могут входить жиры и белки немолочного происхождения. При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция уже не может называться ни "сыром", ни "маслом" ", - сообщают в АМКУ.

На производителей, которые распространяли информацию, что вводит в заблуждение граждан, решениями АМКУ были наложены штрафы:

- ГП "Староконстантиновский молочный завод", Хмельницкая обл. - 84,9 млн грн.

- ООО "Деражнянский молочный завод", Хмельницкая обл. - 9,5 млн грн.

- ООО "Вивальди Д", Днепропетровская обл. - 6,9 млн грн.

- ООО "Интер-мол", Днепропетровская обл. - 4 млн грн.

- ООО "ОМПК" Славия", Сумская обл. - 3,5 млн грн.

- ООО "Ива-арт", Ивано-Франковская обл. - 2,8 млн грн.

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ООО "Интер-Мол" прибегает к изготовлению некачественной продукции не впервые.

В ноябре Комитет оштрафовал предприятие на сумму около 30 млн грн.

В ноябре Антимонопольный комитет обнаружил 5 недобросовестных производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт маслом.