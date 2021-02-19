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пятница, 19 февраля 2021 09:43

Назвали причину резкого подорожания картофеля

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Назвали причину резкого подорожания картофеля
Подорожание овоща остановится после улучшения погодных условий. Фото: unsplash

За неделю картофель подорожал на 14% из-за резкого ухудшения погоды.

В феврале 2020-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цена на овощ повысилась на 29%, пишет tsn.ua.

На сегодня она фермеры продают картофель по 8-10 грн/кг.

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"Цена выросла из-за снежных заносов на дорогах, которые вызвали перебои с поставками. Картофеля на прилавках стало меньше, а его стоимость продолжает повышаться", - говорится в материале.

По оценкам экспертов, подорожание овоща остановится после улучшения погодных условий.

В течение последних 2 лет объем импортируемого картофеля в Украине увеличился на 2500%, картофельного крахмала - на 700%.

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Дата
19
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