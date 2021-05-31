Назвали курс доллара в июне

С начала года доллар ослаб на 2,7%. Фото: pexels.com

В июне доллар и евро продолжат дешеветь. До конца месяца доллар может торговаться в диапазоне 27-27,5 грн, евро - 32,8-33,5 грн.

"В мае гривна укреплялась. В целом национальная валюта растет шестой месяц подряд - с декабря прошлого года. При этом гривна укрепилась и к евро после снижения в апреле", - объясняет аналитик Alpari Вадим Иосуб.

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С начала года доллар ослаб на 2,7%. Евро подешевел на 3,9%.

"В течение мая динамика валют была неравномерной. Первые две декады месяца, на которые выпало много праздников, доллар снижался на хорошей ценовой конъюнктуре для экспортеров и на продажах валюты населением", - подытожил аналитик.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.