Назвали компании, которые уплатили больше всего налогов

Фото: officevp.sfs.gov.ua

В Украине за первое полугодие текущего года крупнейшие компании заплатили 197,6 млрд грн налогов.

Так, сотня крупнейших налогоплательщиков перечислила 146,5 млрд грн. Это 40,5% поступлений, говорится на сайте Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы.

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Больше всего - 24,5 млрд грн налогов уплатил НАК "Нафтогаз". От Укргаздобыча поступило 18 млрд грн, Укpнафти - 7,4 млрд грн, ПАО "Прилуки" - 5,9 млрд грн, Укртатнафти - 4,5 млрд грн.

В десятку крупнейших компаний-налогоплательщиков вошли Укртрансгаз (4,2 млрд грн), Филипп Моррис Україна (4,1 млрд грн), Джей Ти Интернешнл Украина (3,7 млрд грн), Энергоатом (3,5 млрд грн) и Энергорынок (3,1 млрд грн).

26 июня ПАО "Объединенная горно-химическая компания" перечислила в государственный бюджет 332,6 млн грн дивидендов за 2017 год, поставив собственный очередной рекорд. Об этом сообщает пресс-служба компании. Это уже второй рекорд компании. В прошлом году она уплатила 321,8 млн грн дивидендов за 2016-й.