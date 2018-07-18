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среда, 18 июля 2018 14:45

Назвали компании, которые уплатили больше всего налогов
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По суммам поступлений лидируют перерабатывающая промышленность и добывающая отрасль.
Фото: officevp.sfs.gov.ua
В десятку крупнейших компаний-налогоплательщиков вошли Укртрансгаз, Філіп Морріс Україна, Джей Ті Інтернешнл Україна, Енергоатом и Енергоринок.
За первое полугодие текущего года крупнейшие компании заплатили 197,6 млрд грн налогов.
Крупнейшими налогоплательщиками стали компании добывающей, энергетической и транспортной сферы.
Больше всего, 24,5 млрд грн налогов уплатил НАК "Нафтогаз".

В Украине за первое полугодие текущего года крупнейшие компании заплатили 197,6 млрд грн налогов.

Так, сотня крупнейших налогоплательщиков перечислила 146,5 млрд грн. Это 40,5% поступлений, говорится на сайте Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы.

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Больше всего - 24,5 млрд грн налогов уплатил НАК "Нафтогаз". От Укргаздобыча поступило 18 млрд грн, Укpнафти - 7,4 млрд грн, ПАО "Прилуки" - 5,9 млрд грн, Укртатнафти - 4,5 млрд грн.

В десятку крупнейших компаний-налогоплательщиков вошли Укртрансгаз (4,2 млрд грн), Филипп Моррис Україна (4,1 млрд грн), Джей Ти Интернешнл Украина (3,7 млрд грн), Энергоатом (3,5 млрд грн) и Энергорынок (3,1 млрд грн).

26 июня ПАО "Объединенная горно-химическая компания" перечислила в государственный бюджет 332,6 млн грн дивидендов за 2017 год, поставив собственный очередной рекорд. Об этом сообщает пресс-служба компании. Это уже второй рекорд компании. В прошлом году она уплатила 321,8 млн грн дивидендов за 2016-й.

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