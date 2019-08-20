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вторник, 20 августа 2019 14:54

Назвали банки, где украинцы смогут получить субсидию

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Назвали банки, где украинцы смогут получить субсидию
Потребители, которых из-за долгов за коммуналку перевели на безналичную форму субсидий, получать помощь будут исключительно через отделения Ощадбанка. Фото: racurs.ua

Украинцы смогут получать монетизированного субсидию в 34 банках. Раньше деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг выплачивали через Ощадбанк и Укрпочту.

Субсидиантам, которые не являются пенсионерами, деньги будут поступать на открытые ранее счета в Ощадбанке. Чтобы получать помощь через другой банк, с соответствующим заявлением надо обратиться в управление соцзащиты. Также предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, где планируете забирать помощь на оплату коммуналки, сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

Так, субсидию "живыми" деньгами потребители смогут получать через отделения Укрэксимбанка, Ощадбанка, Приватбанка, Укргазбанка, Укрсоцбанка, Райффайзен Банка Аваль, Кредобанка, Укрсиббанка Идея Банка, Креди Агриколь Банка, Пиреус Банка, Альфа Банка, ОТП Банка, Банка Альянс, АКБ "Львов", Индустриалбанка, МТБ банка, банка Южный, Полтава-банка, ПУМБ, Восточно-украинского банка "Грант", Мегабанка, Скай банка, Юнекс банка, Коммерческого Индустриального банка, Универсал банка, банка Кредит Днепр, Радабанка, банка Восток, банка инвестиций и сбережений АКБ "Конкорд", Мотор-Банка, Аккордбанка, Кристалбанка.

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Субсидианты, которые не имеют счетов в уполномоченных банках, получать монетизированного субсидию могут через Укрпочту.

Потребители, которых из-за долгов за коммуналку перевели на безналичную форму субсидий, получать помощь будут исключительно через отделения Ощадбанка.

С 1 марта субсидию выплачивают деньгами. Помощь наличными пенсионерам выплачивает Укрпочта. Другие субсидианты могут получить деньги в отделениях Ощадбанка.

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