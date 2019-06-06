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четверг, 06 июня 2019 10:41

Нашли способ, как не допустить подорожания электроэнергии

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Нашли способ, как не допустить подорожания электроэнергии
Правительство еще должно доработать механизмы предельных цен на электроэнергию. Фото: dengi.ua

В Украина ввели предельные цены на электроэнергию.

Кабмин принял такое решение, чтобы избежать возможного роста тарифов после запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля, передает Економічна правда.

"В процессе внедрения нового рынка электроэнергии надо ликвидировать Роттердам с плюсами и минусами. Второе - не допустить роста цен на электроэнергию для населения и промышленности, чтобы украинская промышленность была конкурентной", - подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман.

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Правительство утвердило предложения. Правда должно доработать механизмы предельных цен, которые утвердит Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

1 июля 2019 года в Украине должна быть запущена новая модель оптового рынка электроэнергии в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии", что является вторым этапом энергореформы. Розничный рынок электроэнергии начал работать с 1 января 2019 года.

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Дата
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